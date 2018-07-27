3 страны-участницы СНГ вошли в первую 10 самых бедных государств мира

Эксперты аналитической группы Focus Economics включили Кыргызстан в первую десятку списка самых бедных государств мира.

В общей сложности ее специалистами оценивались доходы жителей 127 стран. По оценке аналитиков, которые за основу брали показатели ВВП за текущий год, Кыргызстан в этом рейтинге занимает десятую строчку. Доход на душу населения в республике составляет сейчас всего 1.222 доллара США в год.

Впрочем, в двух соседних с Кыргызстаном республиках, судя по рейтингу, ситуация еще плачевнее. Например, Таджикистан занял в данном списке четвертое место, а Узбекистан — восьмое. В десятку беднейших государств также попали Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Уганда, Гаити, Эфиопия, Йемен и Танзания.

Как считают эксперты, столь низкие показатели Кыргызстана связаны сразу с целым рядом фактором. В том числе с коррупцией, которая до сих пор «широко распространена в государственном секторе». Кроме того, республика во многом зависит от деятельности расположенного в Иссык-Кульской области золоторудного рудника Кумтор, который обеспечивает 10 процентов ВВП и от денежных переводов работающих за рубежом трудовых мигрантов. Ежегодно они отправляют на родину не менее 2 миллиардов долларов.

Между тем, полагают представители аналитической группы, у Кыргызстана имеется реальный шанс в ближайшие годы улучшить свои показатели. По их прогнозам, к 2022 году доход среднестатистического жителя страны составит уже 1.446 долларов в год.

Между тем, как полагают киргизские экономисты, низкий уровень жизни населения имеет и положительные стороны. В частности, за счёт небольших цен на товары и услуги удается привлечь большое количество иностранных туристов в страну. За прошлый год численность посетивших Кыргызстан жителей государств дальнего и ближнего зарубежья превысило отметку в 2 миллиона человек.