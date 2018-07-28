Почти 60 человек стали жертвами муссонных дождей на севере Индии

Более 19 человек погибли в результате прорыва плотины ГЭС в Лаосе

По меньшей мере 58 человек погибли за последние двое суток в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссонные дожди, сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на неназванных представителей местных властей.



Ранее сообщалось о 27 погибших. По данным телеканала, наибольшее число жертв — 11 — зарегистрировано в округе Сахаранпур. Еще шесть смертей зафиксировано в районе города Агра, где расположена «жемчужина Индии» - знаменитый мавзолей Тадж Махал. Сообщения о погибших поступают также из населенных пунктов и районов Меерут, Манипури, Касгандж и других.



В большинстве случаев люди гибли из-за обрушения крыш жилых домов, падения деревьев и электрических столбов, а также от ударов молний.

В результате непрекращающихся проливных дождей в штате затоплены дороги, повалены столбы линий электропередачи.

В городе Агра спасатели эвакуировали свыше 500 человек, заблокированных в домах из-за наводнения.

Железнодорожные рейсы выполняются с опозданием, с некоторыми деревнями отсутствует связь.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх ранее поручил местным органам власти начать спасательные операции и оказать финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены из-за непогоды.