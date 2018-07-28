Третий палестинец скончался от ран в Газе

Палестинец делает горшки для цветов из бомб и баллончиков от слезоточивого газа

Третий палестинец скончался от ран, полученных в пятницу в результате применения израильскими военными силы против участников протестов на границе сектора Газа, ещё 246 пострадали сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.



Ранее сообщалось о двух погибших и 185 пострадавших, из них семеро были серьезно ранены.



«Сегодня в больнице в городе Рафах молодой палестинец скончался от тяжелых ран, которые он получил вчера в столкновениях с израильскими солдатами», — заявил аль-Кидра. По его словам, общее количество жертв среди палестинцев с начала протестов 30 марта составило 155 погибших, 17 тысяч 100 были ранены.

Согласно сообщению Минздрава Палестины, израильcкая армия применила против митингующих боевые пули и слезоточивый газ.

По данным ведомства, 43-летний Гази Абу Мустафа был убит в городе Хан Юнус, а 14-летний Межди ас-Саттари в Рефахе. Подросток погиб в результате огнестрельного ранения в голову.

С 30 марта палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа, приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули. Общее число палестинцев, погибших от рук израильских военных, превысило 135, тысячи получили ранения. В числе погибших - два журналиста и два медработника.

Израиль 30 марта 1976 года оккупировал тысячи акров палестинских земель. С тех пор ежегодно в этот день палестинцы демонстрируют мировому сообществу свою сплоченность и солидарность, организуя акции неповиновения.