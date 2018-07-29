ВМС Израиля перехватили судно, вышедшее на прорыв блокады сектора Газа

Палестинец делает горшки для цветов из бомб и баллончиков от слезоточивого газа

Израильские военные перехватили в Средиземном море судно с пропалестинскими активистами, направляющееся к берегам сектора Газа в знак поддержки усилий по прорыву израильской блокады палестинского анклава.

По их данным, на борту бывшей рыболовецкой шхуны «Аль-Ауда» («Возвращение») под флагом Норвегии находятся 22 моряка, правозащитника и журналиста из 16 стран, а также груз медикаментов на сумму в 13 тысяч евро.

«Судно «Флотилии свободы», везущее в Газу медицинские припасы, захвачено израильскими силами», — написали организаторы в микроблоге Twitter.Они говорят, что, когда судно «Аль-Ауда» находилось примерно в 50 морских милях от побережья сектора Газа, с ним по радио связались израильские военные моряки, потребовав сменить курс и предупредив, что в противном случае применят «все необходимые меры», чтобы остановить участников плавания.

Следом за «Аль-Ауда» на прорыв блокады пойдет ещё одно судно — яхта Freedom («Свобода») под флагом Швеции с интернациональным экипажем на борту. «Мы ожидаем, что оно достигнет района, где израильские оккупационные силы атаковали «Аль-Ауда» в течение следующих двух дней», — сказано в сообщении на сайте акции.

Правозащитные организации считают vорскую блокаду сектора Газа незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к берегам анклава суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.