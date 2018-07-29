Морской парад в честь Дня ВМФ прошёл в России

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в воскресенье в России, в честь которого прошли морские парады на всех флотах, в том числе главный — в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

День ВМФ России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году главный флотский парад состоялся 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, где в парадном строю прошли более 40 боевых кораблей. Парадную линию боевых кораблей обошел на катере президент России Владимир Путин и поприветствовал их экипажи.

Главный военно-морской парад состоялся в центре Санкт-Петербурга и Кронштадте.

В центре Невы на бочках стояли пять кораблей статического показа: большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный» и дизель-электрическая подлодка «Дмитров».

Мимо них в парадном строю прошли 20 больших и малых кораблей и катеров. Историческую часть парада открыли три артиллерийских катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами соединений морской пехоты, освобождавших Ленинград, в годы Великой Отечественной войны. За ними проследует десантный катер с копией ботика Петра Первого на борту.

Президент России Владимир Путин обошёл на катере парадную линию боевых кораблей, которые приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, и поприветствовал их экипажи. На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих размеров не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть военно-морского парада.

Парад в Кронштадте и воздушные участники

Одна из трех подводных лодок, участвующих в Главном военно-морском параде, впервые пришла в Петербург и является самым большим кораблем - участником смотра. Атомный подводный ракетоносец «Орел» проекта 949А «Антей» пришел с Северного флота и стоит на Кронштадтском рейде. Надводное водоизмещение этого атомохода составляет почти 15 тысяч тонн. Второй по размеру корабль — ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тысяч тонн — также стоит на бочках в Кронштадте.

Мимо двух этих крейсеров в парадном строю проследовали 12 кораблей, в том числе малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс» и дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

Еще один полноправный участник кронштадтской части парада — головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», вооруженный системой ПВО нового поколения «Полимент-Редут» и ракетами «Калибр». Накануне «Горшкова» торжественно приняли в боевой состав Военно-морского флота и подняли на нем Андреевский флаг.

Как только в Кронштадте прошли корабли, в небе над Петербургом показались первые вертолёты и самолёты морской авиации ВМФ России. Открыла воздушную часть парада тройка вертолетов Ка-27, затем проследовали три Ка-29 и пара Ми-8. В воздушном строю впервые прошёл вертолёт Ка-31Р. В числе самолётов — противолодочные Ил-38Н, Ту-142, истребители Су-30СМ, корабельные Су-33 и МиГ-29К, бомбардировщики Су-24М/МР.

Закрыл авиационную часть Главного военно-морского парада шестерка Су-25 с дымами цвета российского флага.