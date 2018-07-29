13 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии

3 погибли, более 200 пострадали во время сильного землятрясения в Японии

Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до 13, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Как сообщает телеканал, представитель агентства по предотвращению последствий стихийных бедствий Пурво Нугрохо заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку информация о пострадавших все еще поступает.

Он добавил, что сильнее всего пострадала восточная часть острова, где погибли десять человек, еще как минимум 20 человек пострадали, половина из них получила тяжелые ранения. Десятки домов в регионе были повреждены. Позже в своем Twitter Нугрохо заявил, что еще три человека погибли на севере острова и 637 пострадали. Он также пояснил, что большинство смертей были вызваны падением бетонных плит.

Землетрясение произошло неподалеку от действующего вулкана в 50 километрах от города Матарам с населением 319 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 7,5 километра.

Зафиксировано более 60 сейсмических толчков (афтершоков). Магнитуда самого мощного из низ составили 5,7 баллов.

Стихия разрушила многие городские здания.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии.

Агентство по ликвидации катастроф сообщило о многочисленных разрушениях. Представитель ведомства Сутопо Пурво Нугрохо поделился в своем Twitter фотографиями, на которых запечатлены руины обрушившихся построек. Также землетрясение затронуло популярный у туристов национальный парк у горы Ринджани.

«Подъем на гору Ринджани временно закрыт, поскольку вокруг нее были выявлены оползни», — добавил Нугрохо.

Россияне и иностранцы на индонезийском курортном острове Бали делятся в социальных сетях впечатлениями от мощного землетрясения на соседнем острове Ломбок, которое трясло даже их дома.

«Это было так страшно. Третье землетрясение в моей жизни, и они становятся все хуже», — пишет один из пользователей.

«Безумный способ проснуться!!! Все тряслось!» - делится в Twitter другой.

«Трясло так сильно, что я чуть не выпал из кровати», — сообщает третий.

«Я тоже на Бали, занимался дайвингом, когда произошло землетрясение! Мы слышали его под водой, а остов корабля затрясся», — рассказывает еще один.

При этом многие воспринимают пережитое как интересный опыт и не скрывают переполняющего их энтузиазма.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.