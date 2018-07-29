17-летнюю палестинку Ахед аль-Тамими освободили

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Юная палестинка Ахед аль-Тамими освобождена из израильской тюрьмы, где она провела почти восемь месяцев за «рукоприкладство в отношении военного», сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного пенитенциарного ведомства.

Девушка была удостоена награды за смелость «Ханзала» за борьбу с израильскими военными после задержания её брата.

Для соотечественников 17-летняя девушка стала символом волны протестов, спровоцированных решением США признать Иерусалим столицей Израиля, вопреки претензиям палестинцев на восточную часть города.



«Сегодня утром Тамими вышла из тюрьмы», — сказал официальный представитель управления тюрем Израиля Асаф Либрати. Девушку сейчас везут на палестинские территории, где земляки готовят ей торжественную встречу.

Израильские военные задержали палестинку Ахед ат-Тамими и ее мать 19 декабря 2017 года. Через день была задержана двоюродная сестра Ахед Нур ат-Тамими.



Девушка была приговорена к 8 месяцам тюремного заключения. Ей было предъявлено обвинение в «нападении» на израильских солдат.

По данным СМИ, перед этим эпизодом 15-летний родственник палестинки получил тяжелое ранение в столкновениях с израильтянами и трое суток провел в коме.