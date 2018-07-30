Миллионы мусульман под угрозой депортации в Индии

Порядка 4 миллиона человек, большинство из них мусульмане, могут столкнутся с угрозой депортации в штате Ассам на северо-востоке Индии, поскольку, как оказалось, они отсутствуют в списках граждан, которые в понедельник опубликовали местные власти.

Как сообщается, такая ситуация сложилась потому, что местные власти не обновляли списки регистрации с 1951 года.

Правительство Ассама, население которого, по разным оценкам, составляет более 34 миллионов человек, решило провести перерегистрацию, поскольку опасается, что в штате нашли убежище многочисленные эмигранты из соседней Бангладеш. Однако оказалось, что у многих жителей Ассама нет никаких документов, подтверждающих гражданство.

Министерство внутренних дел страны выступило с заявлением, что обнародованные списки — предварительные, и многие из тех, кого не оказалось в этом документе, уже подтвердили своё индийское гражданство. Списки вскоре будут обновлены. При этом те, кто не сможет доказать индийское происхождение, могут действительно столкнутся с угрозой депортации, указывает телеканал.