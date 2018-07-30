Президент Филиппин снова проконтролировал уничтожение роскошных авто

Президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник провёл ещё одну церемонию по уничтожению контрабандных автомобилей класса «люкс» в Порт-Ирен в Санта-Ана, Кагаян.

Под бдительным взором президента бульдозеры раздавили 68 роскошных машин стоимостью 2,3 миллиона долларов США и 8 мотоциклов стоимостью 370 тысяч долларов. Все транспортные средства были привезены в Филиппины нелегально.

Уничтоженные автомобили включали Lamborghini Gallardo, Porsche Carrera и Mercedez Benz SLK 280.

Дутерте посетил Кагаян всего несколько месяцев назад с такой же целью — лично понаблюдать за уничтожением десятков роскошных автомобилей.