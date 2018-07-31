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ДАЕШ взял ответственность за убийство туристов в Таджикистане

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP
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Террористическая группировка ДАЕШ взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности террористов.

Ранее в пресс-службе министерства внутренних дел Таджикистана сообщили, что 29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах — два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Ещё трое иностранных туристов получили травмы.

В понедельник при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, принимавших участие в нападении на туристов. По подозрению в причастности к инциденту задержаны ещё несколько человек.

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