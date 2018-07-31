Канадский водитель, обливавший пешеходов водой из луж, потерял работу

Водитель фургона в канадском городе Оттава был уволен с работы, после того как было опубликовано видео, на котором он преднамеренно въезжал в лужи, чтобы облить пешеходов.

Видео быстро распространилось в интернете, из-за чего работодателю мужчины — компании Black & McDonald пришлось публично объявить о его увольнении.

«Мы хотим уверить общественность в том, что безопасность является нашим приоритетом №1. Это изолированный инцидент, и [этот] человек больше не работает с Black & McDonald», — заявила компания в Facebook, предварительно извинившись.

На видео отчётливо видно, как водитель специально въезжает в лужи у тротуара, нагоняя большие волны на пешеходов.

Учитывая умышленность действий, полиция Оттавы заявила, что мужчине могут быть выдвинуты уголовные обвинения.