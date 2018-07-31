На полях Генассамблеи ООН состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Первая встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканян и главы глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мамедъярова прошла 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США).

«Договоренность о встрече министров на полях сессии Генассамблеи в сентябре достигнута. Рассматривается вопрос о проведении еще одной встречи до вышесказанной», — сказал Гаджиев.

Он напомнил, что на прошедшей 24 июля пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Турции глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров сообщил, что его встреча с армянским коллегой может состояться в сентябре в рамках Генассамблеи ООН.

Оккупированный Нагорный Карабах был признан международным сообществом территорией Азербайджана, но был захвачен армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов при военной поддержке Армении. Из-за вооружённого конфликта десятки тысяч военных и мирных жителей погибли, сотни тысяч, в основном этнических азербайджанцев, были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на мирное соглашение 1994 года, на границе всё ещё случаются стычки. В апреле 2016 года они переросли в столкновения, в результате чего погибли более 200 военнослужащих.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированных земель Азербайджана не выполняются Арменией.