В Мексике потерпел крушение самолёт с сотней пассажиров на борту, жертв нет

6 человек погибли в результате крушения правительственного самолёта в Индии

В мексиканском штате Дуранго через пять минут взлёта потерпел крушение самолёт авиакомпании Aeroméxico. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте компании в Twitter.

Согласно информации, на борту воздушного судна находились около ста человек.

По данным местных СМИ, на борту находились 99 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолет Embraer 190 упал почти сразу после взлёта из аэропорта мексиканского города Дуранго из-за сложных погодных условий. Такую версию случившегося привела в своем Twitter группа компаний OMA, управляющая 13-ю аэропортами в Мексике, включая и воздушную гавань Дуранго.

«Происшествие случилось, согласно предварительным версиям, из-за тяжелых климатических условий», — говорится в тексте. На борту самолета мексиканской авиакомпании Aeromexico находился 101 человек: 97 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным властей, пострадали более 80 человек, около 49 были госпитализированы, никто не погиб.

По словам одного из работников медицинской службы, состояние 12 пассажиров оценивается как тяжёлое.

О подробностях инцидента не сообщается.