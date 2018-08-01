Журналисты, погибшие в ЦАР, расследовали деятельность ЧВК «Вагнер»

Трое граждан России — журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемал погибли во вторник в Центральноафриканской республике (ЦАР) во время расследования деятельности российских наёмников в стране.

По словам Андрея Коняхина, главного редактора Центра управления расследованиями, на который работали журналисты, они приехали в ЦАР для съёмок документального фильма о наёмниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые также участвовали в войне на востоке Украины и в Сирии.

В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу республики Банги. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства граждан РФ.

Международная организация «Репортеры без границ» попросила власти Центральноафриканской республики и России провести серьезное и тщательное расследование убийства российских журналистов, говорится организации.



Выходили на связь позавчера



Первые данные об обнаружении в ЦАР тел троих человек с пресс-картами стали поступать в районе 17.30 по московскому времени. Французское агентство AFP со ссылкой на источники заявило, что они «были убиты неустановленными вооруженными людьми». Некоторые СМИ сообщили, что двое из троих убитых были сотрудниками «Известий».



Однако в издании заявили, что сотрудников компании в стране не было.



Позже в Центре управления расследованиями сообщили, что направляли в ЦАР съемочную группу, в которую входили Джемаль, Расторгуев и Радченко.



Коняхин сообщил, что съемочная группа прилетела в республику в субботу. На связь они последний раз вышли в воскресенье вечером.



«Проблема была в том, что они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером. Сейчас звоним, но телефоны выключены», — сказала заместитель руководителя ЦУР Анастасия Горшкова.



Позже источник, знакомый с ситуацией заявил, что у погибших российских граждан были с собой просроченные удостоверения различных СМИ.



Множество пулевых ранений



В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили РИА Новости, что тела трех погибших россиян были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута, они имели следы множественных пулевых ранений, машина была повреждена выстрелами. Видимо имело место вооруженное нападение, но его цель пока не установлена.



Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что ведомство готово оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании этого преступления.



Посольство России занимается вопросом транспортировки тел погибших журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.