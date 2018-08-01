Золотой мост «на руках богов» стал туристическим хитом во Вьетнаме

В Колумбии взорвали оставшуюся часть обрушившегося в январе моста

В центральном вьетнамском городе Дананг появилась новая достопримечательность, привлекающая тысячи туристов — Золотой мост.

Необычный 150-метровый мост поддерживают две огромные каменные руки, призванные предстать в образе «гигантских рук богов».

Фотографии интересной конструкции быстро распространились в социальных сетях, что стало неожиданностью для архитекторов, которые не ожидали такого внимания к своему творению.





«Мы гордимся, что нашим продуктом [в соцсетях] поделились люди со всего мира», — сказал AFP главный дизайнер и основатель компании TA Landscape Architecture Виет Анх.

Построенный в популярном туристическом месте — саду Тиен Тай, мост открылся для посещений в начале июня.

Благодаря тому, что мост расположен на высоте более 1,4 тысячи метров с него открываются завораживающие виды на близлежащие леса и холмы.



