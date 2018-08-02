Автобус с туристами из РФ, Украины и Молдовы перевернулся в Беларуси

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Туристический автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, опрокинулся в четверг недалеко от Орши в Витебской области Беларуси, в нём находились туристы из России, Украины и Молдовы, сообщили РИА Новости в ГАИ Витебска.

«Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе. Происшествие с автобусом международного сообщения Киев-Таллин, на борту которого находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4.30 (совпадает с мск) 2 августа», — рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель уснул за рулём и на 186-м километре автодороги М8 наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.