В Европе арестовали 3-х украинских хакеров, обвиняемых в краже данных 15 млн кредитных карт

Хакеры вывели более $918.900 с корсчёта российского банка в ЦБ

В Европе арестовали трёх украинских хакеров. США обвиняют их в краже данных 15 миллионов кредитных карт, сообщает новостной сайт «Медуза» со ссылкой на Минюст США.

Граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков арестованы по обвинению в соучастии в кибератаках более чем на сто американских компаний.

Все они предположительно являются членами хакерской группировки, известной как FIN7, которая совершала атаки прежде всего на ресторанный, игровой и гостиничный бизнесы.

Арестованным предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, взломе компьютерных сетей и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

В США FIN7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, а также выкрасть данные более чем 15 миллионов кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий.

Для прикрытия хакеры использовали компанию Combi Security, имеющую штаб-квартиры в России и Израиле. От имени компании хакеры отправляли «чрезвычайно тщательно составленные электронные письма», содержание которых потом подтверждали звонками по телефону. После того, как пользователь открывал файл, зараженный вредоносной программой Carbanak, происходила кража данных карт.