КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

В Европе арестовали 3-х украинских хакеров, обвиняемых в краже данных 15 млн кредитных карт

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано
Фоо из архива
Статьи по теме

В Европе арестовали трёх украинских хакеров. США обвиняют их в краже данных 15 миллионов кредитных карт, сообщает новостной сайт «Медуза» со ссылкой на Минюст США.

Граждане Украины Федор Хладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков арестованы по обвинению в соучастии в кибератаках более чем на сто американских компаний.

Все они предположительно являются членами хакерской группировки, известной как FIN7, которая совершала атаки прежде всего на ресторанный, игровой и гостиничный бизнесы.

Арестованным предъявлены обвинения по 26 пунктам, включая мошенничество по предварительному сговору, взломе компьютерных сетей и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

В США FIN7 смогла проникнуть в компьютерные сети компаний в 47 штатах и округа Колумбии, а также выкрасть данные более чем 15 миллионов кредитных карт клиентов с 6500 терминалов 3600 предприятий.

Для прикрытия хакеры использовали компанию Combi Security, имеющую штаб-квартиры в России и Израиле. От имени компании хакеры отправляли «чрезвычайно тщательно составленные электронные письма», содержание которых потом подтверждали звонками по телефону. После того, как пользователь открывал файл, зараженный вредоносной программой Carbanak, происходила кража данных карт.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире Российские пограничники задержали гражданина Турции с фото &mdash;...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ