Российские пограничники задержали гражданина Турции на армяно-турецкой границе

Российские пограничники задержали гражданина Турции с фото — и видеофайлами инженерных сооружений армяно-турецкой границы, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Погрануправления ФСБ России в Армении.



«Российские пограничники на участке Гюмрийского пограничного отряда при попытке преодоления инженерно-технических средств задержали гражданина Турецкой Республики», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе проверочных мероприятий у нарушителя обнаружен мобильный телефон, на котором имеются фото- и видеофайлы инженерных сооружений и заграждений, установленных на государственной границе.



«Нарушитель в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы республики Армения. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия», — заявили в пресс-службе.



Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц.