В Швеции полиция застрелила юношу с синдромом Дауна, приняв игрушку за настоящий пистолет

Полиция Стокгольмского лена (административная единица) выразила соболезнования в связи с гибелью 20-летнего молодого человека с синдромом Дауна и аутизмом, смертельно раненного правоохранителями, говорится в сообщении для прессы региональной полиции.



ЧП, которое привело к гибели юноши, произошло в четверг утром.



«У мужчины был похожий на оружие предмет, полиция восприняла ситуацию, как угрожающую, и открыла огонь», — говорится в сообщении для прессы шведской прокуратуры.



Мать погибшего рассказала шведскому телевидению SVT, что её сын с синдромом Дауна и аутизмом ушёл без разрешения из квартиры отца в ночь на четверг, и хотя такое поведение нетипично для юноши, такое случалось и ранее. Уходя из дома, молодой человек взял с собой игрушечный пистолет. Полиция обратила на него внимание в центре Стокгольма и восприняла его действия как угрозу, а игрушечный пистолет приняла за настоящий. Юношу ранили в живот, после чего он скончался в больнице.





«Постучали в дверь, там стояли двое полицейских, которые рассказали мне, что трое полицейских застрелили моего сына. Не один, не два, а трое выстрелили прямо в живот», — рассказала женщина.



«Это трагедия для всех, и я с большим пониманием и уважением отношусь к тому, что произошедшее вызывает сильное возмущение», — сказал руководитель регионального стокгольмского управления Ульф Йоханссон, слова которого приводятся в сообщении для прессы.



Он сообщил, что в связи с произошедшим начато расследование. При этом Йоханссон отметил, что по своему собственному опыту он знает, что иногда полицейским в течение нескольких секунд приходится принимать сложные решения в непонятных ситуациях.



По данным прокуратуры Швеции, никто из стрелявших задержан не был. В ведомстве отметили, что целью следствия является установление обстоятельств произошедшего.



По данным шведского телевидения, в прошлом году в Швеции после применения полицейскими служебного оружия скончался один человек. В текущем году число таких случаев возросло, уже погибли 6 человек.