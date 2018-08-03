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Нелегально приплывший на Чукотку гражданин США попросил политическое убежище

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

На Чукотке российские пограничники задержали гражданина США, который нелегально приплыл к берегам России из Аляски, сообщает в пятницу агентство Интерфакс.

По словам собеседника агентства, иностранец рыбачил и охотился на побережье Аляски, а потом решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

Американец, показавший водительское удостоверение, подтверждающее его личность, попросил предоставить ему политическое убежище.

В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

«Кроме того, есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности», — добавил собеседник агентства.

Генеральное консульство США во Владивостоке выясняет обстоятельства задержания американского гражданина на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии.

«Мы в курсе ситуации. Мы работаем с местными властями и оказываем консульские услуги», — сказали в генконсульстве.

В пограничном управлении Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России по восточному арктическому району от комментариев воздержались.

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