Связанная с ФСБ россиянка более 10 лет работала в посольстве США в РФ — Guardian

Россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, долгое время работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в разведке.



Сообщается, что гражданка России была нанята на работу Секретной службой, в обязанности которой входит охрана первых лиц США, более десяти лет назад. Источник отмечает, что российская сотрудница имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.



В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в её отношении была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности госдепартамента.



«Её выдали многочисленные контакты с ФСБ… многочисленные несанкционированные встречи и контакты», — заявил собеседник издания.



Летом 2017 года россиянка была уволена на фоне сокращения числа сотрудников посольства, при этом Секретная служба не стала проводить в её отношении дополнительного расследования.



Издание заявляет, что знает имя и должность, на которой женщина работала в посольстве, но не смогло получить от неё комментария по поводу сложившейся ситуации.