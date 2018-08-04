ВМС Израиля задержали шведское судно, пытавшееся прорвать блокаду Газы

Израильские военные перехватили в Средиземном море второе менее чем за неделю европейское судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа под шведским флагом, сообщает израильская армия.

Яхта Freedom («Свобода») под шведским флагом следовала за норвежской «Аль-Ауда» («Возращение»), которая в прошлое воскресенье также была остановлена в международных водах и принудительно отбуксирована на базу ВМС Израиля в городе Ашдоде.

По данным организаторов плавания, на борту яхты находились 12 человек и груз медицинских припасов.



Военные сообщили, что перехват обошелся «без чрезвычайных происшествий». Ту же формулировку они использовали после задержания 29 июля судна «Аль-Ауда», на котором плыли 22 человека. Однако правозащитники утверждают, что в том случае пассажиров и членов экипажа избивали, использовали против них электрошокеры и наручники, нарушающие кровообращение.

На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили корабль из «Флотилии свободы» под норвежским флагом.

Правозащитные организации считают морскую блокаду сектора Газа незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к берегам анклава суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.