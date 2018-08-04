1 ребёнок погиб, ещё 4 человека пострадали в результате ДТП в Украине

Ребёнок погиб и ещё четыре человека, среди которых также ребёнок, пострадали в ДТП на трассе в Одесской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.



Сообщается, что авария произошла в субботу утром на трассе Киев-Одесса — во время движения легковой автомобиль столкнулся с дорожным металлическим отбойником.



«В результате происшествия погиб 7-летний мальчик и четверо пострадали. В салоне автомобиля зажата конструкциями девочка. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь салона и изъяли ребёнка. Пострадавшие с травмами различной тяжести бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.



К ликвидации последствий происшествия привлекались одна единица пожарно-спасательной техники и четыре человека. Причины происшествия устанавливаются.