Более 140 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

14 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 142 человек, более 200 человек получили серьезные травмы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее сообщалось о 91 погибшем.

Свыше 10 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на местные власти.

«Членам совместной поисково-спасательной команды все еще предстоит добраться до всех районов острова Ломбок, особенно до тех, которые сильнее всего пострадали», — сообщил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, в результате подземных толчков было разрушено несколько гостиниц и три моста. Некоторые районы острова были обесточены.

«Гили вне опасности и людям не требуется уезжать оттуда. Землетрясение магнитудой 7 было основным. За ним последуют еще сотни толчков малой мощности», — заявил Сутопо Пурво Нугрохо.

Как отмечает агентство, число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодостижимые районы.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщило в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Геологическая служба США (USGS) предупредила о возможности возникновения цунами.

Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.



Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Неделю назад землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали, в результате чего погибли минимум 14 человек.