Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

14 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Число жертв землетрясения на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человека, более 200 человек получили серьезные травмы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Как отмечает агентство, число погибших еще может увеличиться, так как пока спасателям не удалось добраться в труднодостижимые районы.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщило в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Геологическая служба США (USGS) предупредила о возможности возникновения цунами.

Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.



Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Неделю назад землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали, в результате чего погибли минимум 14 человек.