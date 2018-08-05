14 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок в Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Геологическая служба США (USGS) предупредила о возможности возникновения цунами.

Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC (14.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.



Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Неделю назад землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали, в результате чего погибли минимум 14 человек.