Муха помешала установить мировой рекорд по падению домино в Германии

Мировой рекорд по падению рекордно длинной цепочки из мини-домино в Германии не был установлен в субботу из-за вмешательства мухи, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Как сообщается, процесс падения цепочки мини-домино был начат немного раньше, чем планировалось, после того, как на одну из костяшек села муха, запустив цепную реакцию.

«Костяшки были размером с ноготь мизинца», — сказал организатор мероприятия Патрик Зиннер.

«Муха преждевременно вызвала цепную реакцию, у нас не было времени, чтобы снова всё выстроить», — добавил он.

Команда из 20 человек на протяжении двух недель формировала различные фигуры из 600 тысяч костяшек в городе Нидда, который находится недалеко от Франкфурта.

Несмотря на преждевременный запуск участникам всё же удалось установить несколько рекордов, включая падение самой длинной цепочки домино в Германии из 596.229 стандартных костяшек.