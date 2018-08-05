Президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил покушение с использованием дронов

Попытку покушения на свою жизнь пережил в субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро — ни он, ни другие представители руководства страны не пострадали. Сам Мадуро уже обратился к стране по телевидению, пообещав найти и сурово наказать виновных.



Взрывчатка по воздуху



Способ нападения был выбран не только оригинальный, но и технологичный. К трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов с взрывчатым веществом. В результате взрывов ранения получили семеро гвардейцев, сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил попытку покушения на свою жизнь во время публичного выступления в ходе парада на проспекте Боливара в Каракасе https://t.co/tmHHRbcdDu pic.twitter.com/76mj9TU1xH — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 5, 2018

Трансляция мероприятия по государственному телевидению была тут же прервана. На последних кадрах видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним на трибуне люди неожиданно посмотрели вверх. Затем участники парада бросились врассыпную, после чего трансляция прекратилась.Сам президент не пострадал. Министр Родригес сообщил, что Мадуро находится в прекрасном состоянии после покушения. «Наш президент Мадуро — в отличном состоянии здоровья и отличных условиях», — заявил Родригес в ходе телеобращения к нации. После покушения Мадуро был эвакуирован в безопасное место.Мадуро обратился позднее к стране с телеобращением. Никаких следов возможного воздействия взрывчатых веществ на нем заметно не было.Первым о возможных виновниках нападения завил глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо и оригинальностью он не отличился, обвинив во всем правые силы.«Соотечественники, правые силы настаивают на насилии, чтобы занять место, которое они не смогли получить с помощью голосования. Наш брат-президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное руководство не пострадали в террористической атаке во время мероприятия национальной боливарианской гвардии. Им с нами не совладать», — написал Кабельо в своем микроблоге в Twitter.Сам президент был более предметен и адресовал обвинения в организации покушения не просто правым политическим силами, но и конкретному человеку — президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Помимо Сантоса, он упомянул и США. «Мы спросим с тех ответственных, кто живет за границей, в первую очередь в США. По первым данным расследованиям, многие из организаторов покушения живут в США, в штате Флорида. Надеюсь, что правительство Дональда Трампа будет готово бороться с террористическим группами, которые совершают покушения против мирных стран, в нашем случае — Венесуэлы», — заявил Мадуро в ходе телеобращения к нации.Он пообещал, что виновные в покушении понесут максимальное наказание, и прощения им не будет. По словам президента, часть непосредственных участников покушения уже задержана.О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа «Фланелевые солдаты». Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа была создана в 2014 году и связана с полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне.«Операция состояла в полёте двух дронов, груженных взрывчаткой С4, к президентской трибуне. Снайперы почетной гвардии сбили дроны до того, как они прибыли к цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени», — говорится в сообщении группы в её микроблоге в Twitter.Пока официальные власти Венесуэлы никак не прокомментировали данное заявление.Сам факт покушения уже подвергся сомнению. Агентство Associated Press передало информацию трёх представителей венесуэльской пожарной службы, по словам которых в Каракасе имела место не атака дронов на президента Мадуро, а лишь взрыв газового баллона в квартире неподалеку от места проведения парада.Общавшиеся с агентством сотрудники пожарной службы, работавшие на месте инцидента, оспаривают официальную версию событий. На условиях анонимности они заявили агентству, что за покушение на президента был принят взрыв газового баллона в здании неподалеку, и что можно было видеть дым от этого взрыва, поднимавшийся из окон дома.