20 человек погибли в результате крушения самолёта в Швейцарии

18 человек, в том числе 3 члена экипажа, погибли при крушении вертолёта Ми-8 в России

В Мексике потерпел крушение самолёт с сотней пассажиров на борту, жертв нет

Самолёт Junkers Ju 52 времен Второй мировой войны с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.



По данным полиции швейцарского кантона Гризон, крушение потерпел самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT.

«В результате катастрофы самолёта Junkers погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин», — отметил представитель полиции. Телерадиовещательная компания RTS транслировала пресс-конференцию онлайн.

Самолёт разбился на высоте 2.540 метров около пика Сеньяз. Юнкерс вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером. По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и 3 члена экипажа.

Полиция Граубюрдена на пресс-конференции в воскресенье подтвердила гибель всех 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

Других подробностей инцидента пока не приводится.