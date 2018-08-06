КАТЕГОРИИ  
МИР
КАТЕГОРИИ

Израиль задержал палестинского репортёра турецкого TRT

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ИЕРУСАЛИМ
Опубликовано
Фото: IHA
Статьи по теме

Израильские военные задержали палестинского журналиста Ибрахима Рантиси на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Брат задержанного журналиста Фахри Рантиси сообщил Агентству Анадолу, что израильские солдаты задержали Ибрагима Рантиси в его доме в селе Рантис близ города Рамалла, где предварительно провели обыск.

Как сообщают палестинские источники, задержанный Ибрахим Рантиси также являлся внештатным сотрудником телеканала «TRT Arabic».

Стоит отметить, что Ибрахим Рантиси стал шестым по счету палестинским журналистом, задержанным израильскими силами безопасности за последнюю неделю.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Мире За первые семь месяцев 2018 года в мире произошло около 20 крупных...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ