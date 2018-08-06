Израиль задержал палестинского репортёра турецкого TRT

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Израильские военные задержали палестинского журналиста Ибрахима Рантиси на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Брат задержанного журналиста Фахри Рантиси сообщил Агентству Анадолу, что израильские солдаты задержали Ибрагима Рантиси в его доме в селе Рантис близ города Рамалла, где предварительно провели обыск.

Как сообщают палестинские источники, задержанный Ибрахим Рантиси также являлся внештатным сотрудником телеканала «TRT Arabic».

Стоит отметить, что Ибрахим Рантиси стал шестым по счету палестинским журналистом, задержанным израильскими силами безопасности за последнюю неделю.