1 человек погиб, 55 пострадали в результате взрыва возле аэропорта итальянской Болоньи

Один человек погиб, не менее 55 пострадали в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает телеканал Rainews24.

Четырнадцать из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила ранее пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре.

Они также начали взрываться. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня. Мост частично обрушился.

На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня.

БОЛЬШЕ — Взрыв произошёл на автомагистрали рядом с аэропортом Болоньи после ДТП с участием автоцистерны, перевозившей огнеопасные веществаhttps://t.co/bsJ4JUjaZ3 pic.twitter.com/WbwxTuwdZ5 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 6, 2018

Как передает телеканал Rainews24, в результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет.

Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.