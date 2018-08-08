Мэттис поддержал стремление Трампа к формированию военно-космических сил

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает идею формирования Космического командования ВС, аргументируя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий. Соответствующее мнение глава Пентагона выразил журналистам во вторник.

«Однозначно. Нам нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий», — ответил он на соответствующий вопрос репортера. «Мы действуем в полном соответствии с выраженной президентом обеспокоенностью относительно защиты наших активов в космосе», — добавил Мэттис.

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил.

Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что «новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море».

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона уже поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против этого первоначально выступали сам Мэттис и командование ВВС.

Между тем в принятом Конгрессом оборонном бюджете на 2019 финансовый год содержится положение о развертывании в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО.

Мэттис также заявил, что не исключает, что не только Россия, как утверждает Вашингтон, но и другие страны могли вмешиваться в американские президентские выборы 2016 года. Его слова приводятся в пресс-релизе оборонного ведомства, опубликованном во вторник.

«Мы все видели, что произошло в 2016 году, когда Россия и, возможно, другие, но совершенно точно, что Россия, пытались оказать влияние на ход голосования и испортить избирательный процесс», — заявил глава Пентагона.