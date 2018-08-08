Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347

14 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Более 90 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек, сообщает местное агентство Антара.

«Данные были получены на встрече глав районов сегодня», — приводит Антара слова главы регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Северный Ломбок Ивана Асмары (Iwan Asmara).



Как сообщает агентство, 2,5 тысячи человек были госпитализированы с серьезными травмами. Более 156 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.



В настоящее время в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Сообщается, что более 70 тысяч человек остались без жилья после землетрясения на индонезийском острове Ломбок.

«Более 10 тысяч домов было уничтожено, без крова остались свыше 70 тысяч жителей, которых эвакуировали во временные центры размещения беженцев», — рассказал официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Губернатор провинции Западные Малые Зондские острова Зайнул Маджиди отметил, что «ощущается большой дефицит питьевой воды, продовольствия, а также медицинских препаратов». Во многих населенных пунктах, отмечает телеканал, были практически полностью разрушены здания, объекты инфраструктуры, наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью.

Между тем журналисты фиксируют восстановление нормальной жизнедеятельности на острове, население которого составляет около 3,1 млн человек. Издание The Jakarta Post, в частности, рассказывает, что с сегодняшнего дня возобновили работу почти все продовольственные рынки, а также небольшие магазины, которые закрылись во воскресенье, сразу же после первых подземных толчков.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тысяч. жителей), очаг залегал на глубине 10 км. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая в понедельник была снята.

В конце декабря 2004 года в Индийском океане недоделку от индонезийского острова Суматра произошло одно из самых мощных землетрясений в истории, которое вызвало самое смертоносное цунами современности. Тогда погибли от 220 до 300 тыс. человек в различных странах, в том числе Индонезии, Индии, Таиланде, Шри-Ланке.