Мать и её годовалая дочь погибли после воздушного удара ВС Израиля по сектору Газа

Израильские солдаты сломали руку палестинцу с синдромом Дауна при задержании

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Третий палестинец скончался от ран в Газе

Авиация ВС Израиля нанесла удар по блокированному сектору Газа, погибли мать и ребёнок. Отец семейства получил ранения, сообщил представитель Управления здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра.

Удару после полуночи подвергся район аль-Джефарави в Газе. Жертва аваиудара — 23-летняя Инас Мухаммед Ихмаш была беременна. Не выжил и её полуторогодовалый ребенок Бейан.

Мухаммед Ихмаш получил ранения и доставлен в больницу.

Власти Газы сообщают, что за последние сутки в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе ранено в общей сложности 12 палестинцев.

Ранее сообщалось о гибели 30-летнего мужчины, попавшего под авианалёт на севере анклава. «Итог израильской агрессии — трое убитых и 12 раненых палестинцев», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Израиль утверждает, что атаковал порядка 140 «стратегических военных объектов» движения ХАМАС в ответ на более чем 150 палестинских ракет, якобы выпущенных с вечера среды.