Лидеры Азербайджана и Таджикистана встретились в Баку

Азербайджан и Таджикистан подписали в пятницу двенадцать документов по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона. Помимо прочего главы двух государств скрепили подписями Cовместное заявление, текст которого опубликован на сайте президента Таджикистана.

В документе выражены «решимость вывести двусторонние связи на более высокий уровень сотрудничества», «готовность к дальнейшему углублению на всех уровнях двусторонних контактов, всемерно способствовать увеличению объемов торгового оборота, развитию кооперации в различных отраслях экономики».

Кроме того, стороны отметили готовность развивать и углублять взаимодействие в области транспортных и транзитных коммуникаций, подчеркнули «необходимость рассмотрения улучшения тарифных систем для расширения возможностей осуществления мультимодальных перевозок в рамках поддержки проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и привлечения дополнительных объемов грузов для обеспечения полномасштабной деятельности Евро-Азиатского транспортного коридора».

В заявлении отмечается, что стороны будут прилагать согласованные усилия в целях укрепления международной и региональной безопасности, выражена готовность развивать на долгосрочной основе двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, которое «отвечает интересам обеспечения безопасности двух стран и не направлено против третьих государств».

В заявлении подчеркнута необходимость скорейшего разрешения карабахского конфликта в соответствии с общепризнанными нормами международного права, принятыми в этой связи резолюциями Совета Безопасности ООН и решениями ОБСЕ, на основе соблюдения и обеспечения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Другие документы

Стороны также подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий, в сфере ветеринарии. Пакет документов включает меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанской промышленной корпорацией и Государственном унитарным предприятием «Таджик Алюминий», Госнефтекомпанией Азербайджана и таджикской компаний ТАЛКО (Таджикская алюминиевая компания) по поставкам нефтяного кокса.

Также подписаны документы, предусматривающие обучение таджикских военнослужащих в Академии Государственной пограничной службы Азербайджана, взаимное выделение министерствами образования годовых образовательных квот. Подписан и ряд межведомственных документов — о сотрудничестве между министерствами экономики, генеральными прокуратурами, Телерадиовещательной компанией Азербайджана и Телерадиокомитетом Таджикистана, а также Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2019-2020 годы.

Обширная повестка дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с таджикским коллегой в расширенном составе отметил, что «повестка дня двусторонних отношений очень обширна». В свою очередь президент Таджикистана подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером его страны на Кавказе.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и углублении нашего плодотворного взаимодействия по всем направлениям сотрудничества», — сказал он. Согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами по итогам первой половины 2018 года составил 2,449 млн долларов.