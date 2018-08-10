Путин и Макрон провели телефонный разговор по Сирии

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Главными темами разговора стали совместная операция по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута, а также возвращение беженцев в страну, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля

«Владимир Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению беженцев и временно перемещённых лиц в места их постоянного проживания», — говорится в сообщении Кремля.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Усилиями Турции, России и Ирана был достигнут значительный прогресс в прекращении противостояния между конфликтующими сторонами.