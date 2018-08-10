ХАМАС и Израиль договорились о перемирии

Мать и её годовалая дочь погибли после воздушного удара ВС Израиля по сектору Газа

Представители палестинского движения ХАМАС и Израиля достигли договорённости о перемирии, после очередной вспышки вооруженного противостояния, которая продолжалась около полутора суток.

Соглашение достигнуто при посредничестве Египта. Палестинцы говорят о перемирии, достигнутом при посредничестве Египта и вступившем в силу с полуночи. Израильтяне наличие таких договоренностей не комментируют, но подтверждают, что с вечера среды не фиксировали новых эпизодов военных действий.

Режим прекращения огня вступил в силу в 22:45.

Ранее армия Израиля нанесла удар по блокированному сектору Газа, в результате чего погибли мать и её полуторогодовалая дочь. По данным министерства здравоохранения, в результате авиаударов погибли по меньшей мере ещё 12 человек.

Предыдущие удары — в конце мая и дважды в июле — имели схожую продолжительность, интенсивность и также завершались благодаря посредничеству Египта и ООН, которые продолжают работу над проектом долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.