Число жертв схода оползней на юго-западе Индии возросло до 26 человек

Число погибших в результате схода оползней в различных районах штата Керала за последние сутки возросло до 26 человек, пишет в пятницу газета Hindustan Times.

Сход оползней в Керале стал следствием обильных дождей, которые обрушились на штат в среду и продолжаются до сих пор. Непрекращающиеся ливни приводят к переполнению водохранилищ, вынуждая местных жителей «сбрасывать» излишки воды. Ряд населенных районов, расположенных в низинах, оказались полностью затопленными.



Одновременно с этим поступает информация о 30 туристах, которые из-за затоплений оказались в бедственном положении в местечке Миннар. Подробности ЧП не приводятся — газета отмечает лишь, что армия проводит операцию по их спасению. Ход операции осложняется неблагоприятными погодными условиями.







Администрация штата ранее отменила занятия во всех районах, которые были затронуты наводнениями и сходом оползней. Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян также сообщил, что запросил федеральные власти направить армейские подразделения для помощи в эвакуации мирных жителей и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Премьер-министр штата Керала Пинйари Виджаян сообщил, что проведёт экстренное заседание по сложившейся ситуации в штате.

Метеорологи предупреждают, что ливневые дожди на территории штата Керала не прекратятся в ближайшие дни