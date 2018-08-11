Уникальный экземпляр Корана выставлен в Индонезии

В музее «Аль-Акбар» индонезийского города Палембанг выставлено уникальное издание священного Корана.

Священная книга мусульман выполнена из дерева. Суры нанесены на 30 досок, каждая из которой имеет высоту в 1,77 метра и ширину в 1,4 метра.

Каллиграф Шофватилла Мохзаиб рассказал Агентству Анадолу, что начал вырезать айаты Корана в 2001. На завершение работы потребовалось 9 лет.





По его словам, идею удалось реализовать благодаря помощи большого числа мусульман, в том числе бывшего председателя Палаты представителей парламента Индонезии Марзуки Алие и главы ассамблеи Тауфика Киемаса. «Чтобы набраться опыта, я поначалу тренировался на бумаге, вырезал на картоне айаты. После одобрения специалистов я начал вырезать строки Корана на дереве», — отметил мастер.

По словам каллиграфа, много времени уходило на оформлению труда. На оформление каждой доски в среднем уходил месяц.