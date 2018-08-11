7 человек погибли в ДТП с маршруткой в Запорожской области Украины

Число погибших в результате ДТП с маршруткой в Запорожской области Украины возросло до семи, в больнице умер ребёнок, сообщает в субботу сайт украинского «5 канала».



Ранее в Запорожской области столкнулись маршрутка и грузовик, в результате ДТП погибли шесть человек, ещё 12 человек получили травмы. Полицейские задержали водителя грузовика.



«Число жертв смертельной аварии в Запорожье увеличилось до семи. В больнице во время операции умер ребёнок 2011-го года рождения», — говорится в сообщении.



По данным телеканала, пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков — в реанимации и в отделении интенсивной терапии.