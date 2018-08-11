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7 человек погибли в ДТП с маршруткой в Запорожской области Украины

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото из архива

Число погибших в результате ДТП с маршруткой в Запорожской области Украины возросло до семи, в больнице умер ребёнок, сообщает в субботу сайт украинского «5 канала».

Ранее в Запорожской области столкнулись маршрутка и грузовик, в результате ДТП погибли шесть человек, ещё 12 человек получили травмы. Полицейские задержали водителя грузовика.

«Число жертв смертельной аварии в Запорожье увеличилось до семи. В больнице во время операции умер ребёнок 2011-го года рождения», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков — в реанимации и в отделении интенсивной терапии.

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