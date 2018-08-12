Трамп назвал «жалкой» свою экс-помощницу, написавшую книгу воспоминаний о Белом доме

Бывшая помощница президента США Дональда Трампа Омароса Манигол-Ньюман в своей новой книге «Свихнувшийся» (Unhinged) обвинила американского лидера в расизме.

Книга поступит в продажу в США 14 августа, но СМИ уже публикуют самые яркие отрывки из нее.

Своей книге Манигол-Ньюман описывает свою деятельность в Белом доме, подвергая резкой критике методы и подходы Трампа. Она пишет, что долгие годы участвовала в телешоу, в ходе которого действующий глава Белого дома неоднократно называл афроамериканцев «неграми».

Кроме того, Ньюман пишет, что Трамп в Белом доме не раз проявлял нетерпимость на расовой почве в отношении одной из своих помощниц Келлиэнн Конуэй, а также ее супруга – выходца из Филиппин.

Относительно психического состояния главы государства, экс-сотрудница Белого дома отметила, что видела, как американский лидер жует бумагу.

В ответ президент США назвал Омаросу Манигол-Ньюман «жалкой», пишет издание USA Today.



Такое заявление Трамп сделал на митинге байкеров в Бедминстере. Пожав руки участникам мероприятия, президент спросил толпу, что она думает о прессе. По данным издания, отвечая на возникший вопрос о Манигол-Ньюман и ее книге, Трамп заявил: «Жалкая. Она жалкая».



Ранее стала известна одна деталь из текста книги. Манигол-Ньюман написала, что в 2017 году увидела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.



Книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее «расстраивали и вызывали неудобство». При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.



В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации. В момент увольнения и Трамп, и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома её едва ли не вытолкали взашей.