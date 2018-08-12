10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

По меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в британском Манчестере в воскресенье. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Несколько человек находятся в больнице с травмами разной степени тяжести, однако жизни пациентов ничего не угрожает», — приводит телеканал слова представителя местной полиции.

Как отмечается, за несколько часов до начала стрельбы в районе Мосс-Сайд проходил Карибский карнавал.

По данным телеканала, полицейские прибыли в 2:30 по местному времени (4:30 мск) в район Мосс-Сайд в городе Манчестер после сообщений о перестрелке. Другие детали происшествия пока неизвестны, проводится расследование.