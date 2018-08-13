Таджикистан заявил, что альпинисты и экипаж с жестко приземлившегося вертолета живы

Все альпинисты и члены экипажа, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, живы, заявил в понедельник Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

«Все пассажиры и члены экипажа МИ-8, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, живы. Определены точные координаты жесткой посадки МИ-8. Спасатели направляются к ним на помощь», — сказала пресс-секретарь комитета Умеда Юсуфи.

Вертолет МИ-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах.

По данным СМИ, среди альпинистов граждане России, Беларуси и Испании. При этом в посольстве РФ в Таджикистане РИА Новости сообщили, что отслеживают ситуацию, однако пока не располагают информацией относительно россиян.

Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. Этот пик является высочайшей вершиной Таджикистана — 7.495 метров, гора находится в хребте Академии наук республики Таджикистан. Пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма) является высочайшей точкой бывшего СССР.