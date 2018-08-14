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В итальянской Генуе обрушился мост, 11 человек погибли

РИА НОВОСТИ
РИМ
Опубликовано
Фото: AP

При обрушении моста в Генуе погибли 11 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на источники в МВД страны.

Ранее заместитель министра транспорта и инфраструктуры страны Эдоардо Рикси заявил, что жертвами обрушения пролета автомобильного моста стали по меньшей мере семь человек. По его словам, автомобили падали с высоты 70 метров.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в итальянском городе, информация о пострадавших россиянах не поступала.

По сообщениям местных СМИ, мост построен в 1960-х годах. Его реконструкция была проведена в 2016. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

На место ЧП направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в своем Twitter, произошедшее выглядит как «чудовищная трагедия».

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