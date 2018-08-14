В итальянской Генуе обрушился мост, 35 человек погибли

При обрушении моста в Генуе во вторник погибли 35 человек, сообщил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси.

В числе погибших — трое детей: 8-летний мальчик и два подростка в возрасте 12 и 13 лет. Шестнадцать человек получили серьезные ранения. По информации префектуры города, число жертв пока не окончательное, поскольку поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Минувшей ночью пожарные извлекли из-под завалов тела еще троих погибших.



Ранее Рикси заявил, что жертвами обрушения пролета автомобильного моста стали по меньшей мере семь человек. По его словам, автомобили падали с высоты 70 метров.



Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в итальянском городе, информация о пострадавших россиянах не поступала.



По сообщениям местных СМИ, мост построен в 1960-х годах. Его реконструкция была проведена в 2016. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.



На место ЧП направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в своем Twitter, произошедшее выглядит как «чудовищная трагедия».