Аэропорт Амстердама возобновляет работу после сбоя из-за проблем со связью

Нидерландский аэропорт Схипхол, расположенный рядом с Амстердамом, возобновляет работу после сбоя, вызванного проблемами со связью. Об этом сообщили в среду представители воздушной гавани в Twitter.

«Постепенно вылеты возобновляются», — говорится в сообщении. Диспетчерская служба аэропорта в свою очередь подтвердила эту информацию, не уточнив, однако, как скоро удастся полностью возобновить прием рейсов.

Там уточнили, что сбой произошел в коммуникационной системе, посредством которой осуществляется связь с пилотами самолетов. «В целях безопасности было принято решение ограничить авиасообщение», — отметили в диспетчерской. Все самолеты, уже находившиеся в голландском воздушном пространстве, безопасно приземлились благодаря запасной коммуникационной системе. Остальные рейсы были направлены в другие аэропорты соседних стран.

В диспетчерской службе отметили, что «для устранения неполадок задействованы все возможные ресурсы».

При этом в распространенном в среду заявлении Евроконтроля (Европейской организации по безопасности воздушной навигации — прим. ТАСС) отмечается, что Схипхол приостановил все полеты из-за «экстренной ситуации в воздухе». «Аэропорт «Схипхол» приостановил прием и отправку рейсов из-за экстренной ситуации в воздухе», — говорится в заявлении.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, проблемы начались около 13:15 по местному времени (14:15 мск).