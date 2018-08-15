Путин выразил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

«По случаю национального праздника Северной Кореи, дня освобождения, шлю вам искреннее поздравление. Россия высоко оценивает, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи», — приводит ЦТАК текст послания.

«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», — цитирует агентство текст телеграммы.

Путин также заявил, что отношения между двумя государствами имеют «дружественный и конструктивный характер», а также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян смогут «непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество, включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют РФ, КНДР и Республика Корея», сообщает ЦТАК.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына посетить с визитом Россию. По его словам, лидер Северной Кореи мог бы приехать на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке, либо это «можно сделать и отдельно». В начале июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва пока не получила окончательного подтверждения встречи Путина с Ким Чен Ыном на форуме.