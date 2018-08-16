В Шотландии на аукцион будет выставлена редчайшая бутылка виски стоимостью более $1 млн

Редкое издание альбома «Птицы Америки» продано на аукционе в Нью-Йорке почти за $10 млн

Бутылка 60-летнего шотландского виски Macallan будет выставлена на аукционе в Эдинбурге в октябре, её ожидаемая стоимость составляет до 900 тысяч фунтов (около 1 миллиона долларов США), сообщает издание Daily Express.

По данным издания, в 1986 году компания выпустила всего 12 бутылок напитка, получивших наименование «Macallan Valerio Adami 1926» в честь итальянского художника Валерио Адами. При этом неизвестно, сколько из них сохранилось до настоящего времени. Одна из бутылок коллекции в мае этого года была продана аукционным домом Bonhams в Гонконге за порядка 815 тысяч фунтов, что сделало ее самой дорогой когда-либо проданной на аукционе бутылкой шотландского виски.

Ожидаемые предложения на аукционе за еще одну бутылку серии, пишет издание, составляет от 700 до 900 тысяч фунтов.

«Её описывают как Святой Грааль в виски… Самые серьёзные коллекционеры виски в мире будут терпеливо ждать годы, пока бутылка не попадет в продажу», — заявил изданию специалист индустрии виски Мартин Грин.

Аукцион Bonhams Whisky Sale пройдет в Эдинбурге 3 октября, на торгах, как ожидается, будут также представлены 50-летняя бутылка виски Dalmore и одна из 632 всего существующих бутылок коллекции виски The Macallan-1951.