Поваленные столбы и затопленные улицы: Киев ликвидирует последствия ночного урагана

Киев ликвидирует последствия урагана с сильным ливнем, которые обрушились на правобережье Днепра минувшей ночью.

С утра, передает корреспондент ТАСС, дорожные и коммунальные службы приступили к откачке воды из подземных переходов, а также из помещений крупного торгового центра на площади Независимости, подвалов домов. Затоплена также важная городская артерия — автомобильный тоннель возле станции метро «Дорогожичи».

Из-за поваленных деревьев закрыта для проезда центральная улица Киева Крещатик, ряд других улиц правобережья. Двухэтажный торговый центр «Метроград» на Крещатике, похоже, понёс большие убытки. К началу рабочего дня здесь отступила вода с верхнего этажа, а нижний полностью затоплен. На дорогах и тротуарах скопились грязь, мусор, ветви деревьев, которые принесли сильные потоки воды.





Сильно пострадал и Андреевский спуск, который ведет на Подол. Здесь потоками снесены киоски с сувенирами, смыта брусчатка, её снесло вниз к Контрактовой площади, тоже затопленной ливнем.

Киевляне, спешащие на работу по заваленным деревьями и мусором улицам, резко критикуют власти Киева, в частности в неподготовленности коммунальных служб и плохом состоянием коммуникаций.

Ущерб от ночного урагана власти еще не определили, а синоптики уже предупреждают, что в четверг в Киеве ожидается еще одна волна стихии.