Число погибших из-за ливней в индийском штате Керала достигло 167

По меньшей мере 167 человек погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает в пятницу телеканал NDTV.



Ранее сообщалось о 97 погибших.



Дожди начались в южных и юго-западных районах Индии 8 августа и продолжаются по сей день. В результате удара стихии целые населенные пункты оказались затоплены, инфраструктуре и имуществу граждан был причинен серьезный ущерб. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 функционирующих там дамб. Красный уровень опасности объявлен во всех 14 районах штата.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в пятницу намерен отправиться в Кералу, где обсудит с представителями местной администрации ход спасательной операции в этом регионе. «Только что мы провели телефонный разговор с главным министром штата Пинараей Виджаяном. Мы обсудили ситуацию вокруг наводнений в Керале и дали оценку ходу спасательных операций», — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.



В четверг Южное командование индийских ВМС объявило о приостановке всех плановых учений и переброске личного состава и кораблей в Кералу для оказания экстренной помощи пострадавшим жителям. По оценкам властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет. К спасательной операции также привлечены самолеты и вертолеты ВВС страны.



Международный аэропорт города Кочин — седьмой по величине в Индии и главный в Керале — в среду приостановил прием и отправку всех рейсов. Причиной этого послужило то, что из-за обильных осадков взлетно-посадочная полоса оказалась подтоплена, и вода «продолжает прибывать». Пока полеты в Кочин остановлены до 14.00 (11.30 мск) 18 августа.



Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.